Tenet, Hugh Jackman ha visto il film di Christopher Nolan: ecco la sua reazione

Che Tenet sia stato uno dei film più attesi di questo 2020 non è dovuto semplicemente al fatto che si sia trattato del primo grande blockbuster ad essere uscito in sala dopo il lungo periodo di lockwodn conseguente all'emergenza sanitaria, ma anche per via del fatto che a ogni uscita di Christopher Nolan si accompagna una buona dose di hype.

A pensarla allo stesso modo è stato anche Hugh Jackman, che ha finalmente potuto vedere la pellicola dell'amico regista al cinema. Ricordiamo che Jackman è stato già diretto da Nolan in uno dei suoi film più riusciti e memorabili: The Prestige. La reazione di Jackman per Tenet è quella che hanno avuto anche molti altri suoi colleghi e addetti ai lavori. Il suo commento è arrivato direttamente tramite la sua pagina ufficiale Twitter: "Se riuscirete a vedere Tenet sul grande schermo sarete tra i fortunati. È sconvolgente".

Un commento molto sintetico ma efficace, un po' come il parere lasciato qualche settimana fa da Tom Cruise sempre sul film di Nolan: "Gran film. Grande schermo. Adorato".

Intanto, dal punto di vista degli incassi, Tenet ha dominato per il terzo weekend consecutivo nel Regno Unito, patria del regista, dove ha racimolato quasi 16 milioni di dollari in totale. Un risultato di tutto rispetto, soprattutto se sommato agli incassi provenienti dagli altri Paesi: complessivamente, ad oggi, Tenet ha portato a casa più di 200 milioni di dollari e, considerato che le sale non sembrano ancora intenzionate a mandare a casa il film di Nolan, i dati andranno nuovamente aggiornati nei prossimi giorni.

Negli USA, intanto, Tenet ha esordito anche nei cinema drive-in; per chi volesse approfondire la propria esperienza, invece, su YouTube è disponibile la colonna sonora di Tenet... a entropia invertita!