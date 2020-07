Tenet, Himesh Patel: 'Nolan fa l'impossibile con la telecamera'

Mentre attendiamo con fervore l' uscita di Tenet nelle sale, ci pensano gli attori del film ad aumentare l'hyper per l'ultima fatica di Christopher Nolan, elogiando l'abilità del regista con la teleamera.

Seppur ci sia il più fitto mistero sul contenuto di Tenet, sappiamo già dai primi giorni di lavorazione del film quanto fosse sostanzioso il budget a disposizione di Nolan per la sua realizzazione. E a tal proposito, sappiate che molto poco è andato a finanziare il reparto CGI.

A ribadirlo è stato Himesh Patel (Yesterday, The Areonauts), che ha parlato della sua esperienza sul set di Tenet e di quanto sia incredibile l'operato di Nolan.

"Poter lavorare con qualcuno come Chris e gli attori brillanti che ci sono in questo film, avere l'opportunità di essere coinvolto in una produzione di una tale magnitudine, è stato davvero elettrizzante" ha affermato durante un'intervista con il magazine GQ "Davvero, la portata di tutto ciò è semplicemente incomprensibile, e quando poi scopri che è stato realizzato tutto con la telecamera... C'è davvero poca CGI nei film di Nolan. È stupefacente. Anche le cose che ti sembrano impossibili da fare senza l'aiuto della computer grafica, come un sacco della roba che c'è in Interstellar, lui la fa senza. Non capisco come ci risesca, ma trova il modo".

Ma per quanto sia geniale Nolan, molto fa anche il lavoro di squadra: "L'intera crew è parte di questi enormi stunt con cui se ne esce, come la scena che avete visto nel trailer di Tenet con l'aereo. Quello era un vero aereoplano che la produzione ha fatto saltare in aria!".

