Tenet: Hans Zimmer rinuncia alla collaborazione nel film per lavorare a Dune

Negli ultimi sei film Christopher Nolan e Hans Zimmer hanno collaborato assiduamente e sono diventati una coppia molto affiatata nel mondo del cinema. La collaborazione è nata con Batman Begins nel 2005 ed è proseguita in film come The Dark Knight, Inception e Dunkirk, con Hans Zimmer che ha ottenuto tre nomination agli Oscar.

E nonostante la proficua e fortunata collaborazione, nel prossimo film di Christopher Nolan, Tenet, le musiche non saranno di Hans Zimmer. Quest'ultimo è stato infatti a lavorare nel film Dune, reboot firmato da Denis Villeneuve.

A far prendere una decisione di questo tipo è stato anche l'amore di Zimmer per Dune. Sia Villeneuve che Nolan stanno lavorando al nuovo film e l'uscita contemporanea prevista nel 2020 ha reso impossibile a Zimmer lavorare ad entrambi i film.



"Dune è uno dei miei libri preferiti della mia adolescenza" ha spiegato Hans Zimmer "Adoro Denis, ovviamente, e Joe Walker, il suo editore. Abbiamo fatto insieme 12 anni schiavo e Widows. Abbiamo iniziato a lavorare insieme nel 1988 per la BBC; è bello lavorare in famiglia".

Alle musiche del nuovo film di Christopher Nolan, Tenet, lavorerà Ludwig Goransson, compositore vincitore del premio Oscar per Black Panther.

"Devo fare Dune, Chris sa che devo farlo. Sta andando bene, Ludwig e io siamo amici, è davvero bravo" ha spiegato Hans Zimmer.

Le prime foto di Tenet mostrano Robert Pattinson e John D. Washington e con 235 milioni di dollari è il film più costoso di Christopher Nolan.