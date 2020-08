Tenet: gustatevi il trailer finale in italiano, il film di Christopher Nolan sta arrivando

Dopo il fantastico trailer con le musiche di Travis Scott, possiamo dare un ultimo sguardo al criptico Tenet, ormai prossimo all'uscita nei cinema italiani.

Ormai lo abbiamo capito: non importa quanti trailer ci faranno vedere, non riusciremo mai a capire la vera natura della nuova pellicola di Christopher Nolan, e forse per una piena comprensione ci sarà bisogno persino di guardare Tenet più e più volte (magari anche al contrario?!).

Se non altro, il trailer in italiano in questione si sofferma maggiormente sulla trama: ci viene spiegata nuovamente la tecnologia che permette al tempo di muoversi in un'altra direzione, impiegata dal protagonista e dal gruppo di cui fa parte per svolgere una particolare missione; ritroviamo l'aereo già presente in altri video, la sequenza nell'anfiteatro e l'inseguimento in mare; nella parte conclusiva il montaggio si fa più serrato e vediamo edifici ricostruirsi dopo un'esplosione e soldati pronti alla battaglia in uno scenario che si preannuncia catastrofico.

Lo stile di Nolan e la tensione tipica dei suoi film ci sono tutti, e non vediamo l'ora di scoprire le prove attoriali di John David Washington, Robert Pattinson (The Batman) ed Elizabeth Debicki (The Crown). Vi ricordiamo che Tenet arriverà al cinema mercoledì 26 agosto, per cui preparate i pop corn: ci siamo!