Tenet: la Guerra Fredda Quantica di Nolan nell'avvincente full trailer ufficiale

Inizialmente promesso da un piccolo ma entusiasmante spot TV per la giornata del 21 maggio, alla fine il nuovo, avvincente e spettacolare full trailer di Tenet di Christopher Nolan è arrivato con leggero ritardo per accordi presi con Fortnite, dove ha debuttato in esclusiva, ma alla fine eccolo pubblicato in tutto il suo splendore.

E non poteva che essere così: grande, misterioso e assolutamente fenomenale il nuovo filmato dedicato a uno dei blockbuster più attesi dell'anno, sicuramente il più criptico anche dopo questo trailer più sostanzioso, che ci invita ad entrare in quella che è stata definita la Guerra Fredda Quantica di Nolan, una lotta segreta per prevenire la Terza Guerra Mondiale. Niente a che vedere con i viaggi nel tempo ("time travel?", "no, inversion"), dunque, ma qualcosa più vicino alla fisica, ai paradossi temporali e a universi paralleli. Sapete, il Gatto di Schrodinger? Più o meno quello ma nolaniano e ampliato al mondo intero.



Non vogliamo rivelarvi nulla sul contenuto del full trailer ma anticiparvi solo che difficilmente riuscirete a resistere a una seconda e immediata visione. E c'è davvero tutto: tensione, azione, dramma e un montaggio eccezionale. Dovete solo fare play e lasciarvi trasportare dalla nuova creatura di uno dei cineasti più sorprendenti della sua generazione.



Nel cast di Tenet troviamo John David Washington, Robert Pattinson, Kenneth Branagh, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Michael Caine e Dimple Kapadia, per un'uscita prevista nei cinema americani... quando? Anche se nel trailer il 17 luglio 2020 è stato sostituito da un più vago "coming to theaters", l'idea è in assoluto quella di farlo uscire in sala e nella data originale, sempre che i cinema possano riaprire in tutta sicurezza e con le dovute precauzioni. Per questo lo studio ha deciso di andarci più cauto, nonostante non abbia cambiato data e le intenzioni siano le stesse.

Da noi dovrebbe invece arrivare il 18 settembre, se tutto andrà bene.