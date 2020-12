Tenet, godetevi l'honest trailer dell'ultimo film di Christopher Nolan

E appena in tempo per rientrare nelle produzioni di Screen Junkies del 2020, anche Tenet di Christopher Nolan ha ricevuto a pochi giorni dalla fine dell'anno il trattamento honest trailer, a quanto pare tra i più richiesti degli ultimi mesi degli utenti del famoso e seguitissimo canale Youtube.

Quello su cui scherza di più il filmato è ovviamente l'inversione del tempo e anche il perdersi dello spettatore nei meandri della narrazione complessa alla Nolan, tanto da citare anche la confusione ammessa direttamente da alcuni membri del cast tra cui il Protagonista, John David Washington, e anche dalla co-star Robert Pattinson.



Dato che proprio Tenet sarebbe poi una delle cause scatenanti della scelta dello studio, in questi giorni sta tenendo banco la "guerra" tra Nolan e la Warner circa la distribuzione dei film 2021 in streaming su HBO Max, compresi blockbuster come Dune e The Matrix 4, con Nolan che recentemente ha rincarato la dose definendola una questione principalmente etica: "È una questione di partnership e collaborazione. Non hanno parlato con quei filmmaker. Non li hanno consultati riguardo ai piani per il loro lavoro. E ho sentito che qualcuno dovesse far notare che quello non era il modo giusto per trattare quei registi".



Per ulteriori approfondimenti vi lasciamo alla sensazione opening scene di Tenet e alla nostra spiegazione del film di Christopher Nolan.