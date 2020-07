Tenet, un fumetto gratis di Interstellar scritto da Nolan in attesa del suo nuovo film

Anche se poche settimane fa sembrano ormai ufficializzato il destino del prossimo e attesissimo Tenet di Christopher Nolan, con il continuo propagarsi dei contagi da Coronavirus negli Stati Uniti d'America, l'apertura dei cinema in molti stati della Nazione si è rivelata impossibile, tanto che il film potrebbe essere ulteriormente posticipato.

La data d'uscita attuale (che molti insider dicono sarà con tutta probabilità spinta ancora in là nel tempo) è quella del 12 agosto per l'America e 26 agosto per l'Italia, ma senza certezze, anche per il nostro mercato, dato che Nolan vorrebbe un'uscita quasi in day-and-date e soprattutto in aiuto degli esercenti statunitensi in difficoltà, oltre che a quelli di tutto il mondo.



Fortunatamente, nell'attesa, c'è anche qualche contenuto prodotto da Nolan che potreste non conoscere e che potrebbe interessarvi come passatempo prima dell'arrivo di Tenet. Tra questi, ad esempio, il fumetto prequel di Interstellar scritto dallo stesso autore nel 2014 e dedicato al Dr. Mann di Matt Damon, alla sua missione alla ricerca di un mondo abitabile e alle motivazioni più profonde dietro alle sue terribili azioni.



Il mini fumetto è intitolato Absolute Zero ed è illustrato dal grande Sean Gordon Murphy. Si trova da leggere in modalità completamente gratuita (ma in inglese) su Wired America, al seguente link. Ve lo consigliamo per alleviare l'attesa di Tenet.



Fateci sapere cosa ne pensate.