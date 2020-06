Tenet, il tempo sta finendo nel nuovo e intenso spot ufficiale

Warner Bros. Pictures ha pubblicato un nuovo e intenso spot TV ufficiale dedicato all'attesissimo Tenet di Christopher Nolan, prossimo film del talentuoso e cervellotico regista di Inception e Dunkirk dedicato al mondo dello spionaggio e alla fantascienza, con un cast di primordine e un'ambizione eccezionale.

In Tenet assisteremo a quella che è stata definita la Guerra Fredda Quantica di Nolan, una lotta segreta per prevenire la Terza Guerra Mondiale. Niente a che vedere con i viaggi nel tempo ("time travel?", "no, inversion"), dunque, ma qualcosa più vicino alla fisica, ai paradossi temporali e a universi paralleli. Sapete, il Gatto di Schrodinger? Più o meno quello ma nolaniano e ampliato al mondo intero. E sembra anche esserci davvero tutto per stupire: tensione, azione, dramma e un montaggio eccezionale.



Nel cast di Tenet troviamo John David Washington, Robert Pattinson, Kenneth Branagh, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Michael Caine e Dimple Kapadia, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 3 agosto, data ufficiale super anticipata rispetto all'originale 18 settembre per diretto volere di Nolan, che desiderava un'uscita day-and-date anche per l'Europa.



Cosa ne pensate? Andrete anche voi subito al cinema il 3 agosto per vedere il film? Ditecelo nei commenti.



