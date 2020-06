Tenet, il film di Christopher Nolan viene rinviato ancora: ecco la nuova data di uscita

Il significativo aumento di casi di coronavirus, che nelle ultime ore negli Stati Uniti ha toccato cifre record, deve aver spaventato non poco la Warner Bros., che pochi minuti fa ha annunciato una nuova data di uscita per l'attesissimo Tenet di Christopher Nolan.

Il film era originariamente previsto per il rilascio il 17 luglio prima che Warner Bros annunciasse due settimane fa che sarebbe stato invece rinviato alla fine di luglio, ma adesso è stato comunicato che il film uscirà mercoledì 12 agosto: la riedizione di Inception, pensata per festeggiare il 10 anniversario e che aveva preso il posto della prima data di uscita di Tenet, di conseguenza slitta al 31 luglio, andando così a riempire la seconda data di uscita del nuovo film di Nolan.

Al momento non sappiamo se questa nuova strategia di distribuzione affliggerà anche il calendario italiano, per il quale il ritorno di Inception era previsto per il 17 luglio mentre l'uscita di Tenet per il 3 agosto.

"Warner Bros. è impegnata a portare Tenet al pubblico nei cinema, sul grande schermo, quando gli espositori saranno pronti e i funzionari della sanità pubblica affermeranno che sarà il momento giusto", ha detto un portavoce della Warner Bros. in una nota. “In questo momento quello che dobbiamo fare è essere flessibili. Abbiamo scelto di aprire il film a metà settimana per consentire al pubblico di scoprirlo con il proprio tempo, senza fretta, e rimarremo in sala molto più a lungo del solito.”

Il successo di Tenet avrebbe dovuto aprire la strada per altre uscite, tra cui il remake Disney Mulan previsto per il 24 luglio e Wonder Woman 1984 di Warner Bros., previsto per il 14 agosto: il cinecomic con Gal Gadot è già stato rinviato ad ottobre e il destino di Mulan è ancora incerto, quindi per ora non è chiaro quale sarà il prossimo grande blockbuster del 2020.