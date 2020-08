Tenet: nel film di Christopher Nolan c'è meno CGI di quanto pensate

Himesh Patyel ce lo aveva detto: Nolan fa davvero l'impossibile con la telecamera, e di CGI in Tenet ne avremmo vista davvero poca. E adesso i numeri lo dimostrano.

"In quanto a visualità, il film è davvero impressionante, ma il conteggio degli hot in cui abbiamo utilizzato degli effetti speciali è più basso di quello della maggior parte di commedie romantiche" ha raccontato infatti Christopher Nolan a ICG, e Jennifer Lame, la montatrice di Tenet, quantifica in un "meno di 300".

Per capirsi, un film come Avengers: Endgame ne conterebbe, si dice, più di 2000; un numero a cui Nolan, fa presente Collider, si sarebbe avvicinato solo con Interstellar, mentre per altri suoi lavori come Inception o il primo e l'ultimo film della trilogia di Batman, non sarebbe andato oltre i 650.

Questo vorrà dire forse che non ci sarano grandi scene d'azione in Tenet? Niente di più errato.

La maggior parte di queste sono infatti state girate con la cinepresa ed effetti pratici (dopotutto, la produzione ha persino permesso che Nolan facesse schiantare un vero aereo).

Ma non è solo il regista a potersi prendere il merito della potenza visiva di Tenet: lui stesso dà enorme credito al supervisor degli effetti speciali Andrew Jackson per aver trovato il modo di assecondare le sue volontà "quasi annullando il normale lavoro di un supervisor di VFX, avendoci aiutato a trovare soluzioni pratica per tante scene"; e, ovviamente, il direttore della fotografia Hoyte van Hoytema "La dinamica tra regista e DP è importante tanto quanto quella tra il regista e gli attori principali. Il miglior DP di aiuta a trovare l'equilibrio narrativo tra esplorazione creativa ed esecuzione pratica".



Tenet sarà nelle sale italiane a partire dal 26 agosto.