Tenet, il film di Christopher Nolan vicino ai 40 milioni di dollari al box office

Una sola parola: Tenet. E una sola cifra: (quasi) 40 milioni di dollari... Per ora. Sono passati quattro giorni dal debutto dell'ultimo film di Christopher Nolan nelle sale, e pare che non se la stia cavando così male. Vediamo i dettagli.

È Deadline a riportare che tra lo scorso mercoledì e la giornata di domani, Tenet potrebbe raggiungere degli incassi di botteghino di circa 40 milioni di dollari.

Al momento, pare che Warner Bros. non sia propensa a diffondere i numeri del box office, ma stando a delle informazioni di mercato raccolte dal sito, parrebbe che la pellicola riuscirà effettivamente ad avvicinarsi alle previsioni di debutto diffuse in precedenza.

Non contando il Canada tra i paesi che hanno già visto proiettare Tenet nelle sale (perché i numeri relativi a quegli incassi finiranno nei conti della release domestica), sono 40 i mercati internazionali da prendere in considerazione per i calcoli.

Tenendo conto di tutte le limitazioni del caso, come la riduzione dei posti disponibili in sala per le ovvie misure di sicurezza anti-COVID, Corea, Italia e Inghilterra sembrerebbero i paesi in cui il film pare essere andato per la maggiore (qui in Italia Tenet ha ottenuto la prima posizione al box office), seguiti dalle anteprime dell'Australia e probabilmente Taiwan (si attendono i numeri definitivi che saranno disponibili solo al termine di questa domenica).

Ad ogni modo, in attesa che vengano confermate o smentite tali cifre, anche se Tenet dovesse piazzarsi poco al di sotto dei 40 milioni di dollari, sarebbe comunque un segnale positivo per l'industria.

