Tenet: un fan guarda il film sul Game Boy, decisamente come Nolan NON voleva

Nonostante il risultato deludente al box-office mondiale - ma ottimo se consideriamo che il film è uscito nel bel mezzo di una pandemia di coronavirus - Tenet continua a far parlare di sé soprattutto per il responso dei fan che hanno apprezzato l'ultima fatica di uno dei registi più amati della nostra epoca: Christopher Nolan.

Ricorderete sicuramente che dall'epoca de Il Cavaliere Oscuro, lo stesso Nolan si spende in prima persona per convincere sempre più persone ad andare a vedere i film al cinema senza aspettare il loro arrivo in home video o in streaming. Da qui, Nolan ha poi integrato affermando che la miglior esperienza cinematografica è quella fruita in IMAX, formato con il quale spesso gira ampie porzioni dei suoi film. Questa presa di posizione è stata spesso associata alla frase: "The way Nolan intended", ovvero come Nolan intende che il pubblico guardi il suo film, che negli anni è stata spesso oggetto di sarcasmo e ironia da parte del web.

Non fa eccezione nemmeno Tenet, con un fan che ha trasferito tutte le 2 ore e mezza di durata della pellicola in una cartuccia del Game Boy Advanced, guardandolo poi da quel dispositivo. Qui però andiamo ben oltre l'umorismo, perché l'utente in questione ha davvero compiuto questo trasferimento della pellicola da un formato a un altro, ovviamente riducendo sensibilmente la risoluzione del film fino a 192x128 da quella originaria in alta definizione Blu-Ray. Come ha fatto? Lo spiega nel video che trovate in alto su questa pagina.

Intanto Nolan ha dichiarato che vorrebbe tornare in India per il suo prossimo progetto, dopo averci ambientato una parte di Tenet. Non è chiaro se a distribuirlo ci sarà ancora la Warner, dato che tra Nolan e la major sembra esserci stata una rottura.