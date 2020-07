Tenet, Elizabeth Debicki ha imparato delle grandi lezione sul set di Christopher Nolan

Elizabeth Debicki ha raccontato alcuni retroscena sullo sviluppo di Tenet, nuovo blockbuster scritto e diretto da Christopher Nolan le cui riprese per l'attrice sono state "super-impegnative".

L'attrice ha parlato dell'atteso thriller sci-fi di spionaggio durante un'intervista con la rivista Porter e ha detto che ottenere la parte è stato come vincere un biglietto d'oro per la fabbrica di cioccolato di Willy Wonka: il lavoro sul set, tuttavia, è stato l'esatto opposto di una vacanza all'insegna del divertimento.

"Il livello di impegno e di attenzione richiesto sul set è stato a dir poco estremo, diverso da qualsiasi cosa avessi mai visto prima. Lavorare con qualcuno come Chris, per me, è stato un biglietto d'oro à la Willy Wonda. Ma è stato super impegnativo e ho anche raccolto diverse lezioni. A volte le apprendi piano piano e hai il tempo di assimilarle, altre volte ti devi semplicemente buttare. Per me, è stata una combinazione di entrambe le cose."

L'attrice ha anche parlato del suo ruolo ne Il Grande Gatsby di Baz Luhrmann, nel quale recitò al fianco di Leonardo DiCaprio, Carey Mulligan, Tobey Maguire e Joel Edgerton: “Mi guardo indietro e mi chiedo ancora, quali erano le probabilità? A volte penso che ci abbia messo lo zampino qualcosa di magico, se avessi rovinato tutto all'epoca oggi non sarei qui."

Tenet, che avrà per protagonisti John David Washington e Robert Pattinson, è attualmente previsto per il 26 agosto.