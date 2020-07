Tenet, Elizabeth Debicki: ecco i curiosi retroscena sul suo provino

Di Tenet ormai conosciamo diversi retroscena, ad esempio come Robert Pattinson ha scoperto di aver ottenuto il ruolo o il fatto che contenga uno dei set più imponenti di sempre, ma a conti fatti, non sappiamo nulla di più di quel che si è visto dai trailer (e anche lì, chi ci capisce è bravo). Vediamo quindi qualche altra curiosità in merito.

Oggi vi parliamo infatti della star femminile del fil di Nolan, Elizabeth Debicki.

Sapevate infatti che l'attrice australiana ha quasi rischiato di non essere ingaggiata per la parte a causa del suo accento? O meglio, della sua bravura nel rendere perfettamente l'accento americano?

Christopher Nolan aveva infatti visto la Debicki recitare in Widows, convinto che la ragazza fosse americana "Stavo cercando qualcuno dallo stile estremamente British, il personaggio doveva essere una sorta di English Rose" ha dichiarato il regista, a cui poi, per fortuna, è stato fatto notare dalla moglia come Elizabeth fosse in realtà australiana.

Nolan ha poi fatto un rewatch de Il Grande Gatsby e The Night Manager, rimanendo piacevolmente colpito dalla bravura e dalla versatilità dell'attrice "Elizabeth è una di quei grandi attori che, quando vengono portati alla tua attenzione, ti rendi conto di averli visti in un sacco di progetti, ma non avevi capito si trattasse della stessa persona".

Così, da parte sua, era già bella che decisa la cosa. Eppure Elizabeth volle a tutti i costi fare il provino per Tenet. "Io non gliel'ho certo richiesto. Ci sono degli attori di un certo livello a cui, in qualità di regista, non hai bisogno di chiedere loro di fare un provino" spiega Nolan "Ma lei ha insistito. Credo che per lei fosse importante sapere di poter fare ciò che stessi cercando".

"E stupì davvero tutti. Dentro di me sapevo già, e lei stava solo confermando [quanto fosse giusta per il ruolo]. Quello che fece a quel provino andò oltre ogni mia più rosea immaginazione" conclude il regista.

Tenet uscirà nelle sale italiane il 26 agosto 2020.