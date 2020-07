Tenet, ecco quanto durerà il nuovo film di Christopher Nolan

Nonostante sia stato nuovamente posticipato, Tenet dovrebbe essere il primo blockbuster a riportare al cinema le masse dopo i difficili mesi di lockdown dovuti all'emergenza Covid-19. Il mondo del cinema aspetta con curiosità l'uscita del nuovo lavoro di Christopher Nolan, anche per scoprire quale sarà il futuro degli spettacoli col pubblico.

Lo stesso regista si è finora rifiutato di adottare soluzioni come l'uscita direttamente in streaming e in video on demand, specificando che Tenet è pensato appositamente per la fruizione in sala.

In attesa dell'uscita, è stata intanto rivelata la durata del film: Tenet sarà un film di 150 minuti, due ore e mezza che sono ben lontane dalla durata più "agile", 107 minuti del precedente titolo di Nolan, Dunkirk, ma sono anche un tempo inferiore ai 169 minuti di Interstellar.

Scritto e diretto da Christopher Nolan, Tenet è interpretato da John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine, Kenneth Branagh e Himesh Patel. Secondo la sinossi ufficiale del film, "il Protagonista [Washington] viaggia attraverso un crepuscolare mondo di spionaggio internazionale in una missione che si svolgerà in qualcosa al di là del tempo reale", ma che "non sarà un viaggio nel tempo".

Staremo a vedere se la data di uscita di Tenet sarà confermata (al momento è prevista negli USA per il 12 agosto) o se subirà ulteriori slittamenti. Nei giorni scorsi Elizabeth Debicki ha parlato del suo rapporto sul set con Christopher Nolan.