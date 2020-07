Tenet, due lati del Protagonista nei nuovi e sensazionali poster del film di Nolan

In attesa di capire se riusciremo davvero a vedere Tenet di Christopher Nolan nelle sale italiane il prossimo 26 agosto (in America il 12 dello stesso mese), Warner Bros Pictures ha pubblicato via social due nuovi e splendidi poster ufficiali del film con protagonista John David Washington, presenza unica e assoluta delle immagini

Come già fatto per la precedente locandina, anche queste due nuove presentano il Protagonista in due versioni, o meglio in due line temporali invertite ma sullo stesso spazio. Questo perché nell'action-thriller si parlerà di spionaggio e di inversione temporale, idea perfettamente espressa dal poster. Interessante, inoltre, è il cambio totale del logo di Tenet, che è passato da un look minimale a un colore azzurro scuro e lucido, quasi fosse di metallo.



Vi piacciono? E il nuovo stile del logo? Fatecelo sapere come sempre nei commenti in calce alla notizia.



Tenet vede nel cast John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki e Kenneth Branagh e segue la storia di un'agenzia operativa segreta in lotta contro un misterioso criminale russo per sventare la Terza Guerra Mondiale, agendo come se si trovassero in una nuova Guerra Fredda, solo con delle armi legate alla meccanica quantistica e alla manipolazione del tempo a sostituire la deterrenza nucleare.



