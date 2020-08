Tenet: la distribuzione in streaming è una possibilità? La Warner Bros. fa chiarezza

La recente scelta di distribuire Mulan in streaming sembra aver competentemente stravolto le politiche di lancio cinematografiche, rimettendo in discussione l'uscita nelle sale di grandi film come Black Widow e persino Tenet. Facciamo quindi chiarezza sul futuro di Christoper Nolan insieme a Jason Kilar, CEO della WarnerMedia.

Il presidente ha recentemente commentato la scelta della Disney, assicurando però che Tenet uscirà esclusivamente sui grandi schermi: "Non ho alcun commento specifico su questo punto", ha detto Kilar a Variety quando gli è stato chiesto se WarnerMedia era "disponibile a fare una mossa simile".

"Penso che [in questo caso] dovremmo essere fedeli alle ragioni che ci hanno spinto a produrre Tenet e cioè che crediamo fortemente nel cinema e nei teatri. Il nostro obiettivo è collaborare con Christopher Nolan per far uscire Tenet nelle sale il più presto possibile".

E poi, naturalmente, sarà distribuito in un altro formato, e in altri modi, che non sono quelli teatrali. Crediamo nell'esperienza teatrale e naturalmente siamo anche in stretto contatto con tutti gli operatori del settore fieristico con il preciso e collettivo scopo di offrire il miglior servizio possibile al pubblico andando sempre avanti. So che è un discorso abbastanza piuttosto provocatorio, lo capisco ed è molto comprensibile, ma in fin dei conti sono fermamente convinto di questo ed è per noi un vanto".

Le rassicurazioni di Kilardi certo rincuorano, soprattutto dopo un'attesa tanto lunga e un'hype salito ormai alle stelle.