Tenet: a dicembre in arrivo la versione DVD, Blu-ray, 4K e digitale del film

Christopher Nolan ha combattuto con le unghie e con i denti per far sì che Tenet uscisse nelle sale, ma difficilmente avrà qualcosa da obiettare se acquisterete l'edizione home video del suo ultimo film. Scopriamo allora quando sarà possibile vedere la pellicola direttamente dal divano di casa.

Dopo essere stato per molti il film che ha riportato il pubblico al cinema dopo la prima ondata della pandemia, Tenet di Christopher Nolan sta per arrivare anche nelle nostre case.

Come riporta anche Variety, il film con John David Washington e Robert Pattinson sarà disponibile in DVD, Blu-ray, 4K Ulta HD e in versione digitale a partire dal 15 dicembre 2020.

La combo 4K e Blu-ray, inoltre, conterrà diversi contenuti speciali tra cui anche il making of del film della durata di un'ora "Looking at the World in a New Way: The Making of ‘Tenet", che vedrà interventi da parte di cast e crew su come è stata realizzata la rocambolesca visione di Nolan.

I prezzi in dollari sono già stati stabiliti: $44.95 per il combo pack, $35.99 per il Blu-Ray e 28.98 per il DVD.

Al momento, non abbiamo informazioni sulla release italiana, che potrebbe coincidere o meno con quella americana. Vi terremo comunque aggiornati non appena avremo aggiornamenti al riguardo.