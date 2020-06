Tenet, dettagli dal film con Robert Pattinson: 'Disastro peggiore dell'olocausto nucleare'

Nel corso di una recente intervista con Entertainment Weekly Kenneth Branagh, una delle tante star che compongono il cast di Tenet di Christopher Nolan, ha rivelato alcuni preziosi dettagli sulla trama dell'attesissimo blockbuster.

La minaccia al centro della trama concepita dall'autore di Dunkirk e Inception è stata tenuta segreta da tutto il materiale stampa e da quello promozionale, ma le parole di Branagh rendono noto che sarà peggiore di una guerra nucleare.

"In un certo senso è un grande film di spionaggio in cui i protagonisti devono affrontare una minaccia globale che rischia di distruggere il mondo. Ma in questo mondo un olocausto nucleare non è il più grande disastro che potrebbe colpire la razza umana. Tenet ha a che fare con qualcosa di ancora peggiore, ed è un proseguo delle sbalorditive riflessioni sul tempo che Chris Nolan continua a fare nei suoi film fin da Memento, passando per Inception e Interstellar."

Parole alquanto altisonanti, che faranno di certo la gioia dei fan delle tematiche di Christopher Nolan, e che soprattutto rendono ancora più intrigante l'attesa per il film: secondo voi cosa potrebbe esserci di peggiore di un annientamento nucleare? Ditecelo nella sezione dei commenti.

