Tenet: il destino dei blockbuster è nelle mani di Chrisopther Nolan?

Tempo fa vi abbiamo già confermato l'intenzione della Warner Bros. di mantenere inalterata l'uscita di luglio per Tenet, il nuovo film di Christopher Nolan. Oggi apprendiamo quindi che gli altri studi cinematografici aspettano proprio la pellicola per capire come muoversi nei prossimi mesi di uscite in sala.

Come si può evincere dalla nuova analisi di settore fornita da un interessante articolo del Washington Post, sembrerebbe che se la Warner decidesse all'ultimo munito di rinviare l'uscita di Tenet, allora gli altri studi cinematografici potrebbero di conseguenza spostare tutti i loro principali blockbuster direttamente alla stagione invernale. A rivelarlo sarebbe un insider citato come fonte proprio dal prestigioso quotidiano della capitale americana: "Se Tenet non uscisse in sala o dovesse rivelarsi un flop clamoroso, allora ogni altro studio giocherà in difesa e non vedremo nuovi film almeno fino a Natale".

La data d'uscita di Tenet rimane al momento ferma per il 17 luglio 2020, dando così il tempo alla Warner di preparare un'eventuale e adeguata campagna promozionale, circa due mesi a partire da adesso. Le prossime settimane quindi si riveleranno cruciali per capire come Warner intenderà muoversi.

In precedenza avevamo già riportato alcune analisi che affermavano come Tenet potesse funzionare al box-office grazie soprattutto al passaparola degli spettatori: "Le persone adoreranno Tenet e ne parleranno via social... discuteranno anche di quanto sia impressionante l'assunzione di responsabilità nel fornire l'ambiente più sicuro possibile per le proiezioni, alimentando fiducia. Questi film avranno anche il potere di rimanere in sala perché le persone saranno ormai stanche di resta in casa e si riverseranno con senso civile al cinema", ha dichiarato Joh Fithian, CEO della National Association of Theatre Owners (NATO).

Se la data del 17 luglio dovesse rimanere invariata, i fan possono aspettarsi un nuovo trailer di Tenet quanto prima.