Tenet, Denzel Washington:'Ho visto mio figlio nel film a casa di Christopher Nolan'

Denzel Washington ha definito 'indimenticabile' l'esperienza di vedere il figlio John David Washington in Tenet di Christopher Nolan. Il motivo principale è molto semplice: Washington Sr. ha vissuto l'esperienza proprio in casa del regista, e in sua compagnia. Un modo in più per aumentare l'entusiasmo e l'emozione di quel momento.

Intervistato da ReelBlend, Denzel Washington ha parlato di quel momento:"Si è trattato di qualcosa di molto strano. Innanzitutto siamo andati a casa di Chris, che ce l'ha mostrato nella sua sala cinema. E poi mi sono trovato lì a vedere mio figlio in un film di Christopher Nolan, a casa di Christopher Nolan. Stavano succedendo tante cose nello stesso tempo, guardavo mio figlio e pensavo:'Oddio, parla come me'. Poi dicevo 'Ma certo che parla come te, idiota, è tuo'. Insomma, c'erano così tante cose che stavo provando... da padre". Il film ha subito le problematiche legate alla pandemia; ecco i danni per i mancati incassi di Tenet a causa dell'emergenza sanitaria.



Pensare a Denzel Washington seduto nel salottino di Christopher Nolan, concentrato ed emozionato nel guardare la performance di suo figlio John David Washington in Tenet, diretto proprio dal regista che gli stava accanto durante la visione, Nolan, è davvero elettrizzante.

In questi giorni Denzel Washington è nel cast di The Tragedy of Macbeth, diretto da Joel Coen, e disponibile su Apple TV.



