Tenet, ecco il grande consiglio dato da The Rock a Washington prima delle riprese

Anche se il primo ruolo cinematografico per cui è stato accreditato è quello di uno Studente di Harlem nel Malcom X di Spike Lee, dove recitava insieme al padre, il primo e vero ruolo da protagonista di John David Washington è stato in Ballers della HBO, al fianco di Dwayne "The Rock" Johnson, di cui è diventato grande amico.

Saputa la notizia del suo casting nel sensazionale Tenet di Christopher Nolan, The Rock ha voluto regalare così un grande consiglio al collega, con cui condivide anche un inizio carriera nel mondo del football professionistico. Lo ha rivelato lo stesso Washington durante un'intervista a Total Film, spiegando:



"Dwayne Johnson mi ha dato ottimi consigli prima di mandarmi alla scuola di specializzazione di Nolan. Mi ha detto 'assicurati di mangiare bene e restare sempre idratato'. Mi diceva sempre di idratarmi quando giravamo Ballers. Pensavo fosse ironico ma adesso capisco davvero cosa intendesse. L'idratazione è la chiave quando stai per girare film di questa portata fisica".



L'attore ha anche parlato del suo casting: "Non l'ho mai considerata una vera audizione. Il mio agente mi ha detto che Christopher Nolan voleva incontrarmi, così un giorno sono apparso nel suo ufficio e abbiamo parlato per diverse ore di tutto tranne che del film, a dire il vero. È stato come un primo appuntamento, per conoscersi. Era come se volesse sapere se fossi un tipo a posto".



