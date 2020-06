Tenet: ecco la data di uscita italiana, ed è quasi alle porte!

Le sale cinematografiche italiane hanno riaperto i battenti, pur con tutte le prudenze e le limitazioni del caso, lo scorso 15 giugno, e si attendono nei prossimi mesi tutti quei film che a causa della pandemia e del lockdown hanno dovuto rimandare l'uscita, come Tenet di Christopher Nolan.

Per questo film, il cui rinvio sembra abbia causato tensioni tra Nolan e Warner Bros, c'è finalmente una data d'uscita ufficiale anche per l'Italia, ed è una piacevole sorpresa: a quanto riporta Duesse Communication nella sezione Box Office, infatti, il pubblico dovrà aspettare ancora circa un mese e mezzo. Tenet sarà al cinema il 3 agosto 2020.

È stato lo stesso Christopher Nolan a spingere perché il film uscisse in ogni caso entro l'estate, anche per aiutare l'industria cinematografica a rimettersi in moto dopo i mesi di forzata inattività. Il regista era anche categoricamente contrario a soluzioni come l'uscita direttamente in streaming e in VOD: Tenet, sostiene, è progettato per la visione sul grande schermo. Warner Bros, quindi, ha accettato la volontà del regista e programmato l'uscita del film sul mercato americano per il 31 luglio. L'Italia sarà così in ritardo di soli tre giorni.

Nel cast di Tenet vedremo in azione il figlio d'arte John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson e Clémence Poésy, oltre a Michael Caine e Kenneth Branagh, che ha definito la trama del film un cruciverba.