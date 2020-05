Tenet, ecco il criptico teaser: il trailer ufficiale con Robert Pattinson arriverà oggi!

Tenet, il nuovo film scritto e diretto da Christopher Nolan, era senza dubbio uno dei lungometraggi più attesi dell'anno anche prima del Coronaviurs, e dato che il calendario uscite è stato completamente rivoluzionato dopo la pandemia, ad oggi rimane una delle poche opere in uscita.

Ecco perché il nuovo teaser - che trovate in via non ufficiale in calce all'articolo - ha scatenato l'attesa dei fan: come vi avevamo confermato qualche giorno fa, un secondo trailer di Tenet è in dirittura d'arrivo e infatti mercoledì notte negli USA è andato in onda un nuovo spot televisivo che, mostrando frammenti di nuove scene, proclama che un trailer arriverà "domani", il che significa che il pubblico potrà aspettarlo online entro giovedì 21 maggio.

È interessante notare, inoltre, che lo spot televisivo proclama anche che il film "sta arrivando nei cinema", senza tuttavia una data di uscita specifica. Questa potrebbe essere la prima indicazione di un potenziale cambiamento della data di uscita del film, anche se al momento della stesura di questo articolo il blockbuster con Robert Pattinson e John David Washington è ancora in programma per il 16 luglio prossimo.

Nelle scorse settimane è emerso che quella di portate Tenet al cinema quest'estate è una vera e propria crociata per Nolan, che si sta battendo per far rispettare al film la sua data di uscita prestabilita: speriamo che il trailer in uscita nelle prossime ora possa fornire ulteriori informazioni in proposito, mentre i cinema stanno lentamente ricominciando ad aprire in tutto il mondo.