Tenet, ecco cosa 'The Plan' di Travis Scott rivela sull'attesissimo film di Nolan

In un mondo in cui il marketing cinematografico sembra essere sempre più stereotipato, Christopher Nolan è risucito ancora una volta a creare un prodotto geniale. Tenet è un film unico nel suo genere e la colonna sonora "The Plan" affidata al rapper Travis Scott sembra essere il pezzo conclusivo di un mistico e disordinatissimo puzzle.

Secondo il regista infatti, il brano rivela molto più di quanto si possa immaginare sull'attesissimo film e sembra essere di fondamentale importanza per decifrare questa immensa epopea di spionaggio. Molti sono i riferimenti ad immagini che abbiamo avuto modo di vedere nell'ultimo trailer di Tenet. In particolare "Close the opera" è un riferimento alla scena in cui John David Washington e Robert Pattinson danno vita ad una performance altamente concettuale, mettendo fuori combattimento il pubblico e correndo attraverso i corridoi.

Il "Boeing jet" di cui parla Scott è sicuramente un cenno all'acrobazia dell'aereo che sembra essere il vero fulcro dell'azione di Tenet, mentre quel "swervin' on the waves" deve riguardare la marea oceanica invertita del trailer. ll ritornello di "The Plan" è dominato dalla frase "You don’t know where we stand" un chiaro rimando allo sfasamento temporale. I personaggi di Tenet sono uomini perduti, lontani da qualsiasi norma dello spazio e del tempo e questi continui stravolgimenti disorientano anche lo spettatore che perde qualsiasi punto di riferimento.

Nolan assicura che Tenet non è un film incentrato sui viaggi nel tempo ma, i meccanismi che lo dominano appaiono ancora molto oscuri. Chiaramente il brano di Travis Scott già a partire dal titolo evidenzia qualcosa di superiore che regola l'andamento della pellicola e le vite dei protagonisti. C'è un "piano" generale per salvare il mondo, che coinvolge chiaramente la manipolazione del tempo e, tutti quelli che ne sono a conoscenza sono un piccolo ingranaggio di questo grande progetto.

In attesa di decifrare l'immenso mistero che si cela dietro questa attesissima pellicola di Nolan che arriverà nelle sale il 26 agosto, vi annunciamo che le recensioni internazionali hanno promosso Tenet a pieni voti.