Tenet: fine corsa per Christopher Nolan, ecco la data d'uscita in Blu-Ray e DVD

Secondo quanto riportato da Film Stories, Tenet di Christopher Nolan si appresterebbe a terminare la sua corsa al box-office e ad essere quindi rimosso dalle sale cinematografiche di tutto il mondo dopo un risultato tutto sommato dignitoso viste le attuali condizioni d'emergenza sanitaria globale. Il film così arriverebbe presto in home video.

Secondo quanto riportato sul sito, Tenet dovrebbe approdare in formato Blu-Ray e DVD negli store e nei negozi a partire dal 15 dicembre 2020. Nessun cenno agli eventuali contenuti speciali dell'edizione casalinga del film di Nolan, ma è stato comunque confermato che il formato home video includerà anche i sottotitoli (argomento che ha sollevato certe polemiche relative allo scarso missaggio sonoro della pellicola che rendeva incomprensibile alcuni dialoghi tra i personaggi).

La Warner e Christopher Nolan stesso hanno rischiato molto facendo uscire Tenet nelle sale lo scorso fine agosto e tutto sommato - vista la grave situazione in cui versava la stragrande maggioranza dei territori del mondo e delle numerose sale rimaste chiuse negli Stati Uniti - ha saputo centrare un risultato al botteghino di tutto rispetto, racimolando 307 milioni di dollari finora in tutto il mondo; a danneggiare il film è stato senza dubbio l'esiguo risultato in patria: negli USA Tenet ha raccolto solamente 45 milioni di dollari, solo il doppio del suo weekend d'apertura negli States (20 milioni).

Sappiamo che difficilmente la pellicola andrà in pari e recupererà le perdite, poiché per ottenere questo risultato Tenet avrebbe dovuto incassare almeno 500 milioni di dollari; il risultato definitivo più ottimistico potrebbe essere quello dei 350 milioni di dollari totali.

Anche per via di questi risultati non incoraggianti, vista la spesa e il budget impiegati, la Warner ha rinviato parecchi suoi blockbuster, inclusi Dune e The Batman.