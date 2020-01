Tenet: confermato il mostruoso budget del film di Christopher Nolan

Lanciando le proprie previsioni per il box office del 2020, Variety ha confermato che l'atteso Tenet di Christopher Nolan è stato realizzato con un budget d'eccezione.

Con 205 milioni di dollari, infatti, lo spy thriller con protagonisti John David Washington e Robert Pattinson è infatti il secondo film più costoso del regista dopo Il cavaliere oscuro - Il ritorno (250 milioni), progetto che, oltre ad essere legato ad un brand forte come quello di Batman, veniva dal successo dei due capitoli precedenti.

"Tenet conta su un enorme budget da 205 milioni, perciò come blockbuster avrà bisogno di un grande successo commerciale per generare un profitto" scrive Variety. "A parte le vaghe informazioni sulla trama, che promette un'epopea di spionaggio internazionale, la premessa del film è fondamentalmente ancora un mistero." Non a caso, Nolan ha definito Tenet come il film più ambizioso che lui e il suo team abbiano mai realizzato.

Per farvi un'idea più precisa, di seguito potete dare un'occhiata ai budget dei progetti precedenti di Nolan (via HN Entertainment):

MEMENTO (2000) – $9 Million

INSOMNIA (2002) – $46 Million

BATMAN BEGINS (2005) – $150 Million

THE PRESTIGE (2006) – $40 Million

THE DARK KNIGHT (2008) – $185 Millon

INCEPTION (2010) – $160 Million

THE DARK NIGHT RISES (2012) – $250 Million

INTERSTELLAR (2014) – $165 Million

Cosa vi aspettate dal nuovo film del regista? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, in caso non l'aveste ancora visto, vi rimandiamo al trailer ufficiale di Tenet.