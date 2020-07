Tenet, confermata la data d'uscita italiana: ecco quando

Per mesi abbiamo atteso con impazienza l'uscita di Tenet nei cinema tra hype e delusione per i rinvii, ma finalmente l'attesa è finita: la Warner Bros. ha infatti rivelato il calendario di distribuzione globale, che riserva non poche sorprese.

Secondo quanto riportato dal portale Variety, alla fine la major cinematografica avrebbe optato per la distribuzione scaglionata del film, che uscirà in 70 paesi il 26 agosto: tra loro Italia, Australia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Corea, Russia e Regno Unito. Ancora incerta è la distribuzione di Tenet in Cina, mentre negli Stati Uniti si punta con speranza al 2 settembre, deadline vista da molti con sospetto.

Nei giorni scorsi si era già parlato di una possibile data d'uscita per Tenet e soprattutto della strategia di distribuzione attuata dalla Warner, mossa a doppio taglio che potrebbe tanto salvare quanto ledere al film di Christopher Nolan. Una pellicola la cui trama è ancora sconosciuta, se non per le preziose informazioni rivelate nel trailer di Tenet, rischia proprio per questa distribuzione frammentaria di andare incontro a pirateria e spoiler online, parimenti disastrose.

Per la pellicola lo stesso Nolan ha infatti investito $200 milioni, cui vanno affiancate altre decine per l'attività promozionale del film con John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki e Kenneth Branagh.