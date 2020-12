Tenet, come potrebbe essere il sequel? Immaginiamo il prossimo film di Christopher Nolan

Difficile dire oggi se Tenet avrà mai un sequel, Christopher Nolan è stato molto enigmatico nell'affrontare la questione in una recente intervista ma quel che è certo è che il film con John David Washington e Robert Pattinson lascia aperte diverse porte per un futuro nuovo capitolo.

Ma quale potrebbe essere la storia di un eventuale Tenet 2?

A noi è venuta in mente una trama incentrata sulla fondazione di Tenet da parte del Protagonista, un evento importante della storia dell'universo narrativo creato da Nolan al quale però il primo episodio fa solo riferimento nel finale. Il sequel potrebbe approfondire la vita di Kat dopo la morte di Sator, e nel frattempo il Protagonista dovrebbe iniziare il suo reclutamento: sa di dover trovare nel suo futuro l'uomo che lo ha ingaggiato sulla nave all'inizio del film, ma anche Ives e i soldati della tenaglia temporale (che lui stesso deve escogitare).

Inoltre, un eventuale sequel di Tenet potrebbe definitivamente rispondere alla domanda sulle origini di Neil: è davvero il figlio di Kat? Lo stesso Neil inoltre sottolinea, alla conclusione di Tenet, di essere giunto alla conclusione di una lunga amicizia. Non c'è dubbio che lui e il Protagonista hanno vissuto tante avventure insieme in quello che è il passato di Neil e il futuro del Protagonista, e un sequel potrebbe fare luce su una delle loro missioni. Magari quella in cui Neil scopre qual è la bevanda preferita del Protagonista, la stessa che gli offre quando si incontrano nel primo film.

Del resto la più grande fonte di ispirazione per Tenet è la serie di 007 James Bond: fare qualcosa di simile ma giocando col concetto di tempo potrebbe fornire a Warner Bros. qualcosa di incredibilmente originale. Ma secondo voi: un sequel di Tenet sarebbe in realtà un prequel? Aiutateci a rispondere a questa domanda nella sezione dei commenti, a noi sta già scoppiando la testa.

Per altre letture: Tenet e il cortocircuito dell'immagine.