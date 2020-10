Tenet, come è andato il film di Christopher Nolan al box office? Ne parla il Ceo di AT&T

Se ad inizio settembre sembrava possibile che Tenet riuscisse ad ottenere gli incassi necessari per recuperare i costi, ovvero circa 500 milioni di dollari, arrivato a fine corsa il film di Christopher Nolan si è dovuto accontentare di superare quota 330 milioni.

Sono infatti precisamente 334 i milioni ottenuti dalla pellicola al box office globale, e ora che si avvicina l'uscita in home video è arrivato un commento da parte di John Stankey, CEO di AT&T, la compagnia madre di Warner Media.

"Non posso dirvi che siamo usciti dall'esperienza di Tenet pensando che si stato un successo", ha spiegato il dirigente durante un'intervista con Deadline. "Sono felice che lo abbiamo fatto. Penso che il team sia stato incredibilmente creativo. Abbiamo imparato alcune cose su ciò che possiamo fare. Penso che se i cinema fossero aperti a livello nazionale, se quelli di New York e Los Angeles fossero aperti, avremmo una certa libertà... Quindi forse quando arriveremo ad una situazione un po' più coerente, potremo fare di più."

Per quanto riguarda il futuro, Stankey ha ammesso di non essere ottimista: "Abbiamo ancora l'obiettivo di portare alcuni contenuti che riteniamo importanti al cinema. Ma ci aspettiamo un anno incredibilmente stabile. Non siamo ottimisti. Non ci aspettiamo un'enorme riprese delle sale nella prima parte del prossimo anno."

Vi ricordiamo che è targato Warner Bros anche l'unico, grande blockbuster in arrivo entro fine anno, ovvero l'atteso Wonder Woman 1984, la cui uscita è fissata per dicembre 2020 (in Italia il 14 gennaio 2021).