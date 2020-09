Tenet comanda la classifica del botteghino inglese per il terzo weekend consecutivo

Christopher Nolan sta lasciando agli altri solo le briciole: le classifiche dei vari botteghini parlano di un Tenet sempre più saldo in zona di comando, in maniera anche piuttosto prevedibile considerata l'enorme portata mediatica del film con John David Washington e Robert Pattinson.

Prevedibile o no, comunque, resta sicuramente per Nolan la soddisfazione di dominare ancora una volta sulla concorrenza: le ultime notizie in tal senso arrivano dall'Inghilterra, dove Tenet ha mantenuto ben salda la testa della classifica del botteghino per il terzo weekend consecutivo.

L'incasso dello scorso weekend corrisponde ad 1,58 milioni di dollari (circa 1,2 milioni di sterline) tra Regno Unito e Irlanda; lungo tutto il periodo di programmazione l'Inghilterra ha portato nelle casse di Warner Bros. ben 15,9 milioni di dollari (corrispondenti a 12,446 milioni di sterline). Un risultato di tutto rispetto, soprattutto se sommato agli incassi provenienti dagli altri Paesi: complessivamente, ad oggi, Tenet ha portato a casa più di 200 milioni di dollari e, considerato che le sale non sembrano ancora intenzionate a mandare a casa il film di Nolan, i dati andranno nuovamente aggiornati nei prossimi giorni.

Negli USA, intanto, Tenet ha esordito anche nei cinema drive-in; per chi volesse approfondire la propria esperienza, invece, su YouTube è disponibile la colonna sonora di Tenet... A entropia invertita!