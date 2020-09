Tenet, Christopher Nolan diventa Thanos in un meme ispirato agli Avengers

I meme a tema Tenet circolano già da parecchie settimane e con l'uscita nelle sale della pellicola sono aumentati notevolmente; adesso fa sorridere un meme in particolare che mostra Christopher Nolan nei panni di Thanos mentre sta completando il proprio guanto dell'infinito con i propri film al posto delle gemme dell'infinito.

Ecco quindi i film di Nolan che hanno preso il posto delle gemme dell'infinito nel meme che potete visualizzare in calce a questa news. Inception è la gemma della mente, Interstellar quella dello spazio, la Trilogia del Cavaliere Oscuro quella del potere, The Prestige quella della realtà, Memento quella dell'anima e infine Tenet quella del tempo.

In termini di incassi al botteghino in questo delicato periodo storico, Tenet ha chiuso la sua prima settimana in testa al box-office italiano, ma è stato superato solo ieri da After 2. Con un totale di oltre $53 milioni di dollari raccolti a livello internazionale, il film con Robert Pattinson e John David Washington si è già guadagnato il soprannome di 'salvatore' delle sale cinematografiche, da mesi in difficoltà a causa della chiusura forzata e la successiva assenza quasi totale di titoli forti a richiamare il pubblico.

Ancora privo dell'aiuto di mercati fondamentali come Cina e Stati Uniti, Tenet è riuscito a riportare al cinema una percentuale di pubblico che gli analisti non credevano possibile, lanciando un segnale forte per tutti i film in uscita nelle prossime settimane, come ad esempio Wonder Woman 1984 (previsto per il 1° ottobre) e 007 No Time To Die, la cui uscita proprio ieri è stata confermata ufficialmente per il 12 novembre in Italia.

