Tenet, Christopher Nolan e le riprese estenuanti: Robert Pattinson piegato dalla fatica

Dopo la fama e il successo arrivati con Twilight, Robert Pattinson ha recitato in ogni genere di film, rimanendo forse nell'ombra per la sua scelta di non apparire in film spettacolosi. Quest'anno invece lo vedremo nell'attesissimo Tenet di Christopher Nolan, che punterà i riflettori su di lui e su John David Washington, forse anche troppo.

In una recente intervista il nuovo Bruce Wayne ha infatti raccontato nuovi dettagli sulle riprese e i momenti davanti la telecamera, che a detta sua sarebbero stati davvero estenuanti:

"Stavolta portare a termine le scene è stato davvero stancante. Ho fatto a malapena 1/3 del lavoro di John David, ma mi è sembrato di essere l'unico attore sul set tanto era faticoso. John era letteralmente impegnato in ogni momento, da quello in cui arrivava sul set a quello in cui andavamo via. Erano necessarie un'energia e una forza enormi per resistere".

Essere il co-protagonista è quindi stato estenuante, ma mai quanto essere il Protagonista di Nolan anche se, come lo stesso Pattinson ha ammesso, il carisma di Washington era talmente contagioso da dare rinnovata energia all'intera troupe, anche nei momenti di maggiore stanchezza.

Il costante alone di sfida unito alla complessità senza pari di Tenet hanno portato l'intero cast in confusione, tanto che lo stesso Pattinson aveva ammesso di non sapere cosa stesse facendo sul set di Tenet. I dettagli intriganti continuano ad avvicendarsi e, nonostante le dichiarazioni quasi quotidiane di attori e registi, nessuno sa ancora cosa aspettarsi: qual è la vostra idea?