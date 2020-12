Tenet, Christopher Nolan pubblica un video su YouTube: ascoltate il messaggio del regista

Mentre in Italia si prepara all'esordio in home-video, Tenet di Christopher Nolan sta iniziando ad uscire solo ora nei cinema di alcune località sparse per il mondo, prima a Los Angeles e adesso in India.

Per questa occasione, Nolan in persona è comparso su YouTube per salutare il pubblico indiano. Come al solito potete guardare il filmato all'interno della news.

"Salve, sono Christopher Nolan, il regista di Tenet" esordisce l'autore, dicendosi emozionato di poter salutare i suoi fan indiani. Una delle scene che Nolan reputa fra le migliori del film infatti è quella girata a Mumbai, e a tal proposito il cineasta ha agginuto: "Ci siamo divertiti un mondo in India e sono lieto che finalmente anche voi possiate vedere il film su un grande schermo".

Ricordiamo che Tenet di Christopher Nolan arriverà in Italia per il mercato digitale dal 15 dicembre, dopodiché il nuovo blockbuster scritto, diretto e prodotto dall'acclamato regista di Dunkirk e Il cavaliere oscuro sarà disponibile in edizione fisica a partire dal 13 gennaio 2021. Il cast include John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Michael Caine, Aaron Taylor-Johnson e Kenneth Branagh.

