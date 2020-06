Tenet, Christopher Nolan rivela: 'Vedrete uno dei set più grandi della storia del cinema'

Nella giornata di ieri è stata finalmente confermata la data di uscita italiana di Tenet, che arriverà nei nostri cinema i primi di agosto, e mentre la campagna marketing di Warner Bros. continua ci giungono nuovi retroscena sull'attesissimo blockbuster da Christopher Nolan in persona.

L'autore, parlando con Entertainment Weekly, ha dichiarato che il suo prossimo film contiene "uno dei più grandi set all'aperto mai costruiti nella storia del cinema", sottolineando la produzione come "colossale".

La scena in questione è stata girata lo scorso ottobre nel deserto della California, dove il team di Nolan ha costruito "un'intera città abbandonata fatta di edifici distrutti e macerie" e l'ha popolata con "centinaia di comparse in uniformi mimetiche militari". Il set è nato a circa 80 miglia ad est di Palm Springs, ma nel tipico stile di Nolan, ulteriori dettagli rimangono riservati e di cosa parla la scena o perché il set doveva essere così enorme lo si saprà solo una volta messi gli occhi sul film.

"Questo film non parla di un viaggio nel tempo", ha ribadito Nolan più avanti dell'intervista. “Si occupa del tempo e dei diversi modi in cui il tempo può funzionare. Non vuole entrare in una lezione di fisica, ma l'inversione nasce da un'idea di sottoporre la materia ad un'entropia invertita, quindi si sposta indietro nel tempo rispetto a noi".

Nel cast del film, lo ricordiamo, John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Denicki, Kenneth Branagh, Michael Caine e Aaron Taylor-Johnson, che però a quanto pare sarà irriconoscibile.