Tenet, Christopher Nolan ottimista sull'uscita a luglio: quando arriverà in Italia?

Christopher Nolan è ancora ottimista di poter mostrare il suo nuovo film a luglio. A confermarlo è Mark Zoradi, CEO della catena di sale Cinemark, che ha fornito degli importanti aggiornamenti sulla release di Tenet negli Stati Uniti.

"Siamo in stretto contatto con Warner Bros. e rimaniamo positivi e ottimisti come Christopher Nolan sul debutto fissato al 17 luglio" ha spiegato Zoradi a Deadline. "Ovviamente, tutto dipende dal momento positivo dovuto al declino del COVID-19 e dalla riduzione delle restrizioni governative".

In caso di rinvio, Zoradi ha confermato che la decisione verrà annunciata entro la fine del mese: "Non posso parlare per loro, ma avverrebbe entro giugno". Questo perché, come fatto notare da Deadline, lo studio deve organizzare la promozione del film nei media più importanti.

Per quanto riguarda l'Italia, invece, siamo ancora in attesa di novità sul calendario delle uscite di luglio. Se anche Tenet dovesse uscire regolarmente a luglio, lo ricordiamo, il suo arrivo nelle sale italiane era inizialmente previsto per il 18 settembre 2020, e dunque è possibile che non arrivi da noi prima di quella data.

