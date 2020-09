Tenet, Christopher Nolan maniaco del controllo? Warner Bros. ridimensiona il suo 'potere'

Durante gli incerti mesi estivi, quando nessuno sapeva niente su quale film sarebbe uscito in sala, in quale giorno e in quante sale, se ne sono dette di cotte e di crude sulla distribuzione di Tenet e sul potere decisionale del regista Christopher Nolan.

Ad un certo punto, ad esempio, diversi insider parlarono di un braccio di ferro tra Nolan e la Warner Bros., con l'autore adamantino sul distribuire Tenet nelle sale e lo studio molto più indeciso. Ora, la ceo della compagnia Ann Sarnoff ha fatto luce sulla faccenda durante una nuova intervista con The Hollywood Reporter. Quando gli è stato chiesto quale e quanto potere decisionale ha avuto Nolan nel corso di tutta la faccenda, la Sarnoff ha risposto:

"Quella storia di Nolan è un tantino esagerata", ha spiegato Sarnoff. "Permettetemi di condividere con voi il processo che abbiamo attraversato. Appena il COVID ha colpito, abbiamo iniziato a cercare modi alternativi di pensare alle distribuzioni dei film. Per il film animato di Scoob!, ad esempio, abbiamo deciso per l'opzione PVOD. Le famiglie si erano chiuse in quarantena tutte insieme e stavano cercando nuovi contenuti da guardare, e siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti con quel modello. Poche settimane dopo ha debuttato HBO Max, e anche in quel caso siamo stati soddisfatti."

Mentre per quanto riguarda Tenet ...

"Mentre per quanto riguarda Tenet, avevamo un film finito, e volevamo che le persone potessero vederlo", ha continuato Sarnoff. "Con il passare dell'estate, abbiamo iniziato anche a pensare a modi innovativi di pubblicare i nostri film. E se non avessimo puntato tutto sul week-end di apertura? I cinema ci avevano assicurato la possibilità di avere un numero di sale tre o quattro volte più alto rispetto al solito. Quindi questo ci ha spinto a cambiare il nostro modo di pensare. Anche in questo caso siamo contenti dei risultati. Alcuni mercati non sono ancora aperti, ma adesso è una maratona e non più uno sprint".

