Tenet, è stato Christopher Nolan ad impedirne il rinvio: 'La sua è una crociata'

Il CEO di IMAX afferma che Christopher Nolan è responsabile del fatto che Tenet non sia stato ritardato dalla data di rilascio di luglio a seguito della pandemia di coronavirus.

Come saprete, Tenet è l'unico film dell'estate 2020 ad aver conservato la sua data di uscita originale nonostante il blocco di Hollywood e la chiusura dei cinema di tutto il mondo a causa della pandemia di Coronavirus. Con diverse catene cinematografiche che dopo diversi mesi desiderano riaprire e iniziare a proiettare nuovi film entro luglio, la loro speranza è che Tenet serva da film-traino per risvegliare l'interesse del pubblico nei multiplex.

Dal momento che ci saranno diverse restrizioni per rispettare le misure di sicurezza, si prevede che il film abbia un'apertura molto bassa al box office, ma anche una lunga corsa a causa della concorrenza minima: naturalmente, Nolan è sempre stato un fervente sostenitore dell'esperienza teatrale molto prima della crisi sanitaria in corso, ma stando a quanto riferito dal CEO di IMAX Richard Gelfond il regista Nolan ha letteralmente iniziato una crociata personale per impedire il rinvio di Tenet. Gelfond ha dichiarato: "Non conosco nessuno in America che sta spingendo più forte di Chris Nolan per far aprire i cinema in tempo per l'uscita del suo film, prevista per luglio."

Lo stesso Gelfond ha anche confermato che la post-produzione su Tenet è continuata durante il lockdown, affermando che IMAX ha contribuito alla lavorazione del film allestendo i propri studi per garantire la sicurezza dello staff. Naturalmente tutto dipenderà da quando e se i cinema riapriranno in tempo, ma questi aggiornamenti ci provano ancora una volta quanto sia influente la voce di Nolan all'interno di Hollywood. Per il momento, insomma, la Warner Bros. non modificherà i propri piani per l'uscita del film: voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al trailer ufficiale di Tenet.