Tenet, Christopher Nolan:'Il film è stato progettato per l'esperienza sul grande schermo'

Christopher Nolan è da sempre uno dei cineasti più legati all'esperienza della visione di un film nella sala cinematografica. E secondo quanto dichiarato dal regista di Memento, anche il suo nuovo film, Tenet, è stato pensato e progettato per essere un'esperienza per il pubblico in una sala cinematografica. Così come fu Dunkirk in precedenza.

Coi partecipanti di CineEurope 2020, Christopher Nolan ha condiviso qualche parola su Tenet:"Siamo alle prese con tutto il resto, non voglio dire troppo a riguardo, tranne che siamo straordinariamente entusiasti di ciò che siamo stati in grado di fare con questo materiale. Penso a tutti i film che ho realizzato e questo è forse quello maggiormente progettato per l'esperienza del pubblico, l'esperienza sul grande schermo. Questo è un film in cui immagine e suono hanno davvero bisogno di essere apprezzati nei cinema sul grande schermo e siamo molto entusiasti di farvi vedere cosa abbiamo fatto. Abbiamo girato grandi film in passato ma questo è un film la cui portata globale e il livello d'azione è al di là di qualsiasi cosa abbiamo mai provato prima. Penso che saremmo stati in grado di realizzare questo film solo con il livello d'esperienza che abbiamo avuto con film d'azione in passato" ha dichiarato il regista britannico.



Tenet è un film composto da un grande cast, come afferma lo stesso Nolan:"[...] John David Washington offre la performance più straordinaria e iconica come protagonista di Tenet e non vedo l'ora che vediate cos'ha fatto con il suo personaggio. Non vedo l'ora di condividere il film con voi e della vostra reazione. Ora torno a finirlo".

Il cast di Tenet comprende anche Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Michael Caine e Kenneth Branagh.

Christopher Nolan e Warner Bros. erano in disaccordo a causa del rinvio del film, che ha causato qualche problema nel rapporto tra regista e produzione. Kenneth Branagh afferma che girare Tenet è stato come fare un cruciverba. Ora non resta che attendere l'uscita del film nelle sale.