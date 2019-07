Tenet di Christopher Nolan sarà girato per la maggior parte in Imax

Le catene di distribuzione e i vari esercenti che garantiscono sale con il premium large format hanno visto una grossa impennata negli incassi nel 2019, grazie a film di incredibile successo come Avengers: Endgame, che in particolare ha fatto la fortuna delle sale Imax.

Come riportato da Variety, IMAX in un comunicato focalizzato sui dati trimestrali ha segnalato una forte crescita, con $104.8 milioni di dollari in ricavi che ha comportato un aumento delle azioni di Wall Street.

In sostanza, in tutto il mondo gli incassi dei film proiettati in IMAX sono cresciuti del 6.5% con $364.9 milioni di dollari, circa venti milioni in più rispetto ai $342.6 milioni dello stesso trimestre del 2018: la crescita è dovuta anche ad un aumento di film disponibili in questo formato (19 film contro i 14 dell’anno scorso), e soprattutto alla Cina, che ha aumentato notevolmente il numero delle proprie sale Imax.

“Sarà il miglior anno di sempre per IMAX, grazie al successo di Avengers: Endgame, Spider-Man: Far From Home, Il Re Leone, e la recente uscita in Cina di Ne Zha, primo film d’animazione cinese in IMAX, che ha registrato diversi record”, ha affermato il CEO Rich Gelfond. Durante conference call con gli analisti, Gelfond ha anche garantito che la compagnia aumenterà l’utilizzo delle cineprese Imax nei film per il cinema, e ha confermato che Christopher Nolan tornerà a utilizzare questa tecnologia per girare il suo prossimo film Tenet.

L'opera, che avrà per protagonisti John David Washington e Robert Pattinson, uscirà la prossima estate e consoliderà la "relazione" tra Nolan e l'Imax: il cineasta è stato il primo ad usare queste cineprese speciali in un lungometraggio live-action con The Dark Knight (il primo in assoluto ad implementate questa tecnologia, tendenzialmente utilizzata solo nei documentari, fu Jean-Jacques Anneaud in Winds of Courage nel 1995, che però durava solo 40 minuti), e ad oggi Dunkirk è il film col più alto minutaggio di riprese in Imax in assoluto (oltre 100 minuti), seguito da Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno (72 minuti), Interstellar (66 minuti) e Hunger Games: La Ragazza di Fuoco (50 minuti); Sully di Clint Eastwood e Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame sono stati invece girati interamente in Imax Digitale.

La catena IMAX consiste di 1.541 sale in tutto il mondo, di cui 1.445 inserite all'interno dei multiplex. In Italia lo abbiamo ad Afragola, Sesto San Giovanni,, Pioltello, Roma, Orio al Serio e Campi Bisenzio.



Per altre informazioni vi rimandiamo alle nostre foto esclusive dal set di Tenet a Ravello. Inoltre, scoprite come Tenet sarà il film più costoso della carriera di Nolan, con un budget di $225 milioni.