Tenet, Christopher Nolan può andare in pari: ecco quanto dovrà incassare

Con un debutto da oltre $20 milioni nelle sale degli Stati Uniti, l'incasso globale di Tenet è arrivato in questi giorni ad un totale di quasi $150 milioni. Un ottimo inizio se consideriamo la situazione attuale, ma quanto dovrà incassare il film di Christopher Nolan per andare in pari?

Secondo la maggior parte degli analisti del box office, Tenet ha una concreta possibilità di raggiungere i $500 milioni, ovvero la cifra di cui Warner Bros. ha bisogno per recuperare i costi di produzione (circa $200 milioni) e marketing.

"Finora i risultati internazionali sono andati molto bene e potrebbero fornire un primo indicatore su cosa aspettarsi dal Nord America, poiché i principali mercati alla fine riapriranno e il film viaggia in un corridoio spalancato senza una vera concorrenza, e con un ritorno degli spettatori costante nel tempo, compresi quelli che non sono ancora a conoscenza della riapertura dei cinema" ha spiegato Shawn Robbins di Boxoffice Pro.

Nella speranza che la situazione ritorni alla normalità il prima possibile, stanno sicuramente tenendo sotto controllo gli incassi di Tenet anche Universal Pictures e Disney, che il prossimo novembre hanno rispettivamente in programma l'uscita del nuovo 007 No Time To Die e del film Marvel Black Widow.

