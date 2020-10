Tenet cede il primo posto del box office USA alla nuova commedia con Robert De Niro

Dopo cinque settimane di dominio incontrastato, Tenet ha ceduto il primo posto del box office USA a Nonno questa volta è guerra, commedia indipendente con Robert De Niro che al suo debutto ha raccolto 3,6 milioni di dollari.

Distribuito in 2.250 sale, Nonno questa volta è guerra ha esordito con una media di 1.604 dollari incassati per proiezione, mentre il film di Christopher Nolan si è fermato a 2.1 milioni ottenuti in 2.215 location, portando i suoi incassi globali a 323,3 milioni (di cui 48,3 milioni ottenuti nei soli Stati Uniti). A seguire troviamo Il giorno sbagliato con Russel Crowe, arrivato a quota 37 milioni durante la sua ottava settimana di programmazione, e il teen drama romantico After 2 (42,3 milioni).

In Nonno questa volta è guerra, De Niro veste i panni di un uomo anziano avverso alla tecnologia che si trasferisce nella camera di suo nipote, il giovane Peter (Oakes Fegley). Non volendo accettare una simile ingiustizia, Peter escogita una serie di scherzi sempre più elaborati per scacciare l'intruso, ma il nonno Ed non se ne andrà senza prima combattere. Presto, però, quei combattenti amichevoli diventeranno una guerra totale con conseguenze inattese.

Intanto, a proposito dello spy-thriller con John David Washington e Robert Pattinson, è stata svelata la data di uscita di Tenet in blu-ray e DVD.