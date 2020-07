Tenet, cattive notizie per i fan: il film di Nolan dovrebbe essere nuovamente posticipato

Più passa il tempo, meno si sta risolvendo la situazione contagi da Coronavirus negli Stati Uniti d'America, ancora primo paese al mondo per diffusione della malattia e mortalità, motivo che ha spinto molti analisti a ragionare su quello che dovrebbe essere un quasi sicuro e ulteriore posticipo di Tenet di Christopher Nolan.

Soprattutto, è quanto emerge da una nuova annotazione di Eric Handler, importante analista del settore fieristico per MKM Partners, che attualmente prevede "una bassa probabilità che Tenet possa effettivamente uscire nelle sale americane il prossimo 12 agosto 2020". Questo, ovviamente, a causa del crescente numero di casi da Covid-19 in Stati molto importanti come il Texas, la Florida e la California.



Handler cita anche "il rallentamento della riprese economica di New York City" come un altro dei fattori di quello che per lui è un rinvio praticamente assicurato. I cinema nella Grande Mela restano infatti blindati e non c'è ancora una chiara indicazione su quando e come verranno riaperti. Handler ha comunque sottolineato che "sarebbe davvero scioccante vedere i cinema riaprire prima di Settembre, alla meglio".



Non sappiamo se questo ulteriore posticipo non ancora confermato influenzerà anche la data d'uscita italiana di Tenet, ma è probabile che possa farlo. E a questo punto ci domandiamo con rammarico: a cos'è servito spostarlo dal suo slot originale del 18 settembre?

Tenet vede nel cast John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki e Kenneth Branagh e segue la storia di un'agenzia operativa segreta in lotta contro un misterioso criminale russo per sventare la Terza Guerra Mondiale, agendo come se si trovassero in una nuova Guerra Fredda, solo con delle armi legate alla meccanica quantistica e alla manipolazione del tempo a sostituire la deterrenza nucleare.



Vi lasciamo all'analisi del trailer di Tenet e allo speciale sul Quadrato Magico di SATOR. Cosa ne pensate? Siete curiosi come noi di vedere il nuovo film di Nolan? Fateci sapere la vostra nei commenti in calce alla notizia.