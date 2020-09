Tenet, buona partenza anche in Cina per Nolan: conquista il 50% del totale del mercato

Tenet, il nuovo film scritto e diretto da Christopher Nolan, ha fatto registrare un buon debutto in Cina, aprendo direttamente in testa al botteghino locale insieme al film cinese The Eight Hundred.

Dalle 19:00 del giorno di apertura il film con John David Washington e Robert Pattinson aveva guadagnato 50 milioni di RMB ($7,31 milioni di dollari), secondo il servizio China Box Office di Ent Group. Includendo le anteprime dei giorni precedenti, il totale ammonta a 54 milioni di RMB (circa 8 milioni di dollari), equivalente ad una quota del 50% dei ricavi totali della giornata del box office cinese, a sua volta ottenuta dal 43% degli schermi disponibili a livello nazionale.

I cinema cinesi operano con restrizioni di distanza fisica che attualmente limitano la capacità di posti a sedere al 50% di qualsiasi auditorium. Maoyan, una delle due maggiori società cinesi di biglietteria cinematografica, ha offerto anche una previsione statistica basata su una combinazione di vendite effettive, prenotazioni anticipate, valutazioni degli utenti e attività di marketing. Finora Tenet è stato accolto calorosamente dal pubblico e dalla critica locale, e Maoyan riporta che il 71% dei 7.000 utenti che hanno valutato il film sul suo sito gli ha conferito un voto di 9 o addirittura un 10 su 10, per un punteggio medio di 8,7. Gli utenti della piattaforma di ticketing rivale Taopiaopiao hanno assegnato un punteggio di 8,9, mentre quelli del sito di fan dei film Douban lo hanno premiato con un punteggio di 8,2.

La risposta del pubblico sarà fondamentale per la tenitura del film, che in queste ore si prepara ad aprire anche negli Stati Uniti.

