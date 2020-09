Tenet, il box-office giapponese aiuta Nolan, superati i 250 milioni nel mondo

Secondo le ultime stime ufficiali provenienti dai box-office di tutto il mondo, il film Tenet ha oltrepassato il traguardo dei 250 milioni di dollari complessivi nel corso dell'ultimo weekend di programmazione nelle sale cinematografiche. Ad accorrere in aiuto della pellicola di Christopher Nolan ci ha pensato il mercato giapponese.

Il film con John David Washington ha racimolato altri 25 milioni di dollari nel corso dell'ultimo weekend di programmazione, che hanno portato il totale degli incassi al di fuori degli Stati Uniti a 214 milioni di dollari e il totale appunto a 250 milioni. La spinta principale è arrivata dal box-office giapponese dove il film si è guadagnato la prima posizione in classifica e un totale di 4.3 milioni di dollari e facendo registrare un debutto con risultati superiori nel territorio a quelli registrati in precedenza sia da Dunkirk che da Interstellar. C'è da dire che in Giappone l'ultimo weekend è da considerarsi non normale, vista la festività della Silver Week.

Tenet si è guadagnato la prima posizione anche in Messico, con un incasso di 850mila dollari, e si tratta del primo stato dell'America Latina in cui il film esce al cinema. Calo considerevole invece per la pellicola negli altri mercati internazionali in cui era già uscito nelle scorse settimane: Francia (-14%), Germania (-25%), Italia (-24%), Russia (-28%), Spagna (-11%), Regno Unito (-35%) e Corea (-26%).

Per quanto riguarda Mulan, il film distribuito in tutto il mondo su Disney+ è uscito - lo ricordiamo - nelle sale della Cina e nell'ultimo weekend ha fatto registrare un calo pesante del 72%: la pellicola ha guadagnato altri 6.5 milioni di dollari portando il totale a 36.2 milioni, di certo non il risultato che la Disney si sarebbe aspettata in quel territorio così strategico per Mulan.

Continua a guadagnare, invece, After 2: oltre 30 milioni di dollari di incasso complessivo.