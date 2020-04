Tenet, Black Widow, Dune, 007: quale film volete vedere quando riapriranno i cinema?

Il regista e produttore Scott Derrickson ha lanciato sul social network Twitter il sondaggio più sensato del momento, quello cioè che riguarda i film in uscita nei prossimi mesi e le aspettative per i fan riguardo alla riapertura dei cinema.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, il regista ha citato Tenet di Christopher Nolan e Dune di Denis Villeneuve come i due film per i quali, più di tutti, sta aspettando che i cinema riaprano appena passata l'emergenza Coronavirus, ma ovviamente fra i commenti sono spuntati anche altre pellicole molto attese com Black Widow, Godzilla v Kong, Top Gun: Maverick, 007: No Time To Die e perfino The Green Knight, il dark-fantasy della A24 diretto da David Lowery.

La domanda a questo punto è d'obbligo: quale film volete vedere voi non appena riapriranno i cinema italiani? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti!

Vi ricordiamo che, se Dune è noto come nuovo adattamento dell'omonimo romanzo di Frank Herbert, di Tenet è stata tenuta nascosta la maggior parte dei dettagli: descritto come "un epico blockbuster d'azione ambientato nel mondo dello spionaggio internazionale", sappiamo che avrà a che fare con i palindromi e con la manipolazione del tempo. Stoicamente è ancora è previsto per il rilascio il 17 luglio, ma a causa della pandemia di Coronavirus Warner Bros. ha già posticipato Wonder Woman 1984 da giugno ad agosto, quindi c'è il rischio che anche il film con Robert Pattinson e John David Washington possa slittare.

