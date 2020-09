Tenet, quale attore sul set del film di Nolan aveva più domande per il regista?

Chi è già stato al cinema a vedere Tenet saprà che l'ultimo film di Christopher Nolan non è certo semplice da elaborare a livello concettuale, ma se pensavate di non aver capito qualcosa, figuratevi gli attori mentre lo giravano. E le domande, ovviamente, non sono mancate.

Ai microfoni di Comicbook, una delle star del film, Elizabeth Debicki, ha parlato di Tenet e della complessità che una simile pellicola dimostra anche in fase di riprese.

Avendo a che fare con concetti non esattamente dei più banali come l'inversione temporale, anche alcune delle scene all'apparenza più semplici potevano in realtà far sorgere dei dubbi. Così, alla domanda su chi possa aver fatto più domande a Nolan sul film, l'attrice risponde: "Probabilmente io sarei al primo posto".

"Perché a volte mi dicevo 'Sai che c'è, va bene non sapere, perché Kat [il suo personaggio] in questa scena non sa come funziona" spiega. Ma a volte, invece "appena prima di girare una scena correvo da Chris e chiedevo 'In che direzione devo andare?'. Perché, sapete no...?".

Ma subito dopo di lei c'è Robert Pattinson "perché Rob deve chiarire così tante cose nel film. Lui era davvero in controllo della situazione. E gli farà piacere che l'ho detto".

E conclude, citando il Protagonista, John David Washington: "E poi c'è JD, che, beh, è la nostra roccia. È i nostri occhi e il nostro cervello per tutto il tempo. E credo che, se c'è qualcuno che dovesse avere presente tutta la complessità concettuale del film in ogni momento, quello è JD. Credo che lui abbia avuto il lavoro più monumentale".

E voi, avete già visto Tenet? Che ne avete pensato? Fateci sapere nei commenti.