Tenet arriverà su HBO Max prima di uscire al cinema? Ecco la risposta definitiva di Warner

John Stankey, CEO di WarnerMedia e AT&T, ha finalmente risposto in maniera definitiva ad una delle questioni che più hanno interessato i fan di Christopher Nolan nel caos che è stata la fase promozionale di Tenet: il film arriverà su HBO Max prima di uscire al cinema?

"E' impossibile che film come Tenet o come Wonder Woman 1984 arrivino prima sul nostro servizio streaming che al cinema", ha risposto Stankey a domanda specifica. "Sarei molto sorpreso se accadesse. In effetti, posso assicurarvi che, per quanto riguarda Tenet, non sarà così."

Stankey ha comunque affermato che l'aggiunta di HBO Max ai piani della Warner è stata molto utile per la larghezza di banda complessiva dell'azienda, che ha potuto contrastare le perdine dovute alla chiusura dei cinema. "Più a lungo andrà avanti questa situazione difficile, più ci saranno alcuni contenuti che andremo ad aggiungere al palinsesto della piattaforma, qualora ci renderemo conto che potrebbe essere un'opzione migliore. Sicuramente fa comodo avere quest'opzione proprio in questo momento, così come adoro il fatto che siamo stati in grado di costruire una piattaforma che possiamo gestire come vogliamo".

Il dirigente ha comunque concluso: "Ci sono alcuni contenuti che saranno sempre più divertenti da vedere nei cinema che in salotto."

Vi ricordiamo nel frattempo che la data di uscita italiana per Tenet è ancora fissata al 26 agosto.

