Tenet: arriverà giovedì l'atteso trailer ufficiale del film di Christopher Nolan?

Secondo alcune ultime indiscrezioni, il trailer ufficiale di Tenet - il nuovo film scritto e diretto da Christopher Nolan - potrebbe approdare in streaming nella giornata di giovedì 19 dicembre 2019. La pellicola, come noto, sarà nelle sale dal prossimo luglio, quindi l'arrivo di un trailer entro fine anno sembra più che probabile.

La notizia arriva direttamente dal sito ufficiale del film, da poco lanciato in rete, che mostrerebbe un grafico con il logo del titolo che gira in circolo come le lancette di un orologio. Questo, tuttavia, si blocca per tre volte e se si sostituiscono le vere lancette di un orologio con il grafico si scopre che il blocco del logo avviene in corrispondenza con tre numeri specifici: 12 - 19 - 19. I numeri così ricavati andrebbero a indicare l'effettiva data di diffusione del nuovo trailer ufficiale, ovvero il 19 dicembre 2019. Si tratta di una data molto probabile, anche perché storicamente i trailer dei film di Christopher Nolan sono sempre arrivati in streaming entro la fine dell'anno.

Ricordiamo che il teaser di Tenet precedentemente emerso online non è mai stato diffuso sulle reti ufficiali della Warner (la quale lo ha mostrato solo davanti ad alcune pellicole nelle sale di tutto il mondo) ma è trapelato online solo in formato bootleg (anche di buona qualità).

Dalle ultime informazioni, rivelate dall'attore Aaron Taylor-Johnson, sembra che con questo suo ultimo film, Nolan allargherà gli orizzonti di quello che il cinema può regalare: "Lavorare con Nolan vuol dire lavorare con una leggenda. Significa poter osservare come funziona la sua mente. Vederlo all'opera è qualcosa di straordinario. Non si risparmia su nulla. Sta sicuramente cercando di allargare gli orizzonti del cinema, con concetti elevati e fantascientifici, e il lato cinematografico rimane qualcosa di incredibile da vedere." La trama di Tenet è ancora avvolta nel mistero - molto probabilmente non sapremo granché prima della sua uscita prevista per il 17 luglio 2020 - e anche Johnson non si è voluto sbilanciare: "È stato davvero un onore lavorare in sua presenza, e lavorare in quel film. Ma in tutta onestà, non posso dirvi nient'altro."

I protagonisti del film saranno Robert Pattinson e John David Washington, ma nel cast ci saranno anche Elizabeth Debicki, Clémence Poésy, Dimple Kapadia, Michael Caine e Kenneth Branagh. Sappiamo inoltre che il film, come di consueto nella carriera dell'ultimo Nolan, avrà un prologo girato interamente in IMAX.