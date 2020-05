Tenet, arrivano ottime notizie per tutti i fan di Christopher Nolan!

Mentre la Warner Bros. sembra ancora essere decisa a distribuire Tenet il prossimo luglio scommettendo sulla riapertura dei cinema e l'assenza totale di eventuali film concorrenti, arrivano buone notizie per il nuovo film scritto e diretto da Christopher Nolan.

Il prossimo trailer ufficiale del blockbuster con Robert Pattinson e John David Washington sembrerebbe essere infatti in dirittura d'arrivo: dopo un breve teaser rilasciato soltanto per le sale cinematografiche, il primo filmato del misterioso nuovo action spy è arrivato a gennaio per la gioia dei fan di Nolan, anche se da quel momento la Warner Bros. non ha pubblicato nuove informazioni.

Gran parte di Tenet rimane avvolta nel mistero, e quel trailer non ha fatto molto per chiarire le cose: il Washington Post tuttavia riporta, citando fonti a conoscenza della situazione, che la Warner Bros. punta a distribuire il secondo trailer ufficiale del film nelle "prossime settimane". A condizione che Tenet esca effettivamente a luglio, come attualmente è ancora in programma, il trailer arriverà entro la fine di maggio, al massimo nei primi giorni di giugno.

Se non fosse stato per la pandemia e l'incertezza sulla data di uscita da essa scaturita, l'atteso nuovo trailer sarebbe già stato pubblicato secondo quanto riferito dal Washington Post, ma le diverse problematiche hanno costretto la Warner a rivedere la tabella di marcia.

